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Хоть что-то хорошее: в Китае у панды родились дети-близнецы, видео

пятница, 20 марта 2020, 00:44
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В зоопарке Китая, где в четверг, 19 марта, впервые не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса, появились первые в этом году пандочки-близнецы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Роды сняли в питомнике гигантских панд. Мальчики родились с разницей в два часа. Один весит 160 г, другой – 120 г. Оба здоровы, хорошо едят.

О матери известно, что ей 17 лет, у нее уже есть 8 детей. Этот питомник панд известен на весь мир, а во время недавней вспышки коронавируса запомнился еще и тем, что записывал ободряющие видео с пандами специально для больных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в американском Майами в зоопарке на свет появился редкий индийский носорог, которого зачали путем искусственного оплодотворения.

Также появилось трогательное фото, как в Австралии спасают коал, пострадавших от жутких пожаров.

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