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Помогает даже шарфик: фото и детальный обзор средств защиты от коронавируса

суббота, 21 марта 2020, 08:42
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У многих с начала пандемии коронавируса возникли вопросы, какую маску или респиратор выбрать для максимальной защиты.

Пользователь сети, который работает в компании, что выпускает средства защиты для работников по всему миру, подробно рассказал на своей Twitter-странице о масках.

Как сообщал "Апостроф", специалисты и медики ответили на вопросы, в каких случаях маска необходима. Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не помогают обезопасить себя от заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

А тем временем на Донбассе Россия запретила ввоз марли в так называемую ДНР для изготовления масок из-за пандемии коронавируса. Но пока в Донецке сохраняется относительно спокойная обстановка

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