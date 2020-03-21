Учли опыт борьбы с Эболой: в Китае медики сделали важное заявление про вакцину от коронавируса

Китайские медики приступили к испытанию на добровольцах недавно созданной вакцины против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечают, что препарат был разработан специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая при взаимодействии с фармацевтическими компаниями страны. В ходе работы был учтен опыт по созданию вакцины против вируса Эбола.

Как уточнил глава коллектива исследователей, при вакцинации участники проекта не будут заражены вирусом. Им введут антитела, после чего над добровольцами установят контроль, задача которого - выявить, приобрели ли эти люди иммунитет к вирусу.

Специалисты уже получили официальное разрешение властей на проведение клинических испытаний. Для проведения тестов создали три группы, каждая из которых будет состоять из 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет, все из города Уханя. Они будут помещены на двухнедельный карантин, а затем в течение полугода врачи планируют наблюдать, как их организм реагирует на сыворотку.

Ранее сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявил, что в КНР существует уже восемь типов разработанных вакцин, причем эффективность некоторых из них была доказана на животных.

Как сообщал "Апостроф", Imperial College London опубликовал отчет, в котором просчитали различные модели распространения коронавируса и смоделировали три сценария для США.

Подробнее о смертельном коронавирусе и его распространении в мире читайте в материале "Апострофа": Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.