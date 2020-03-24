С какой скоростью убивает коронавирус: инфографика и статистика по миру за последние месяцы

Распространение коронавируса в мире непредсказуемо и часто рост заболеваемости сложно спрогнозировать.

Об этом можно судить из данных инфографики, опубликованной Центром системной науки и техники имени Джона Хопкинса.

Так, с конца января до начала февраля больных коронавирусом было меньше 50 тысяч человек в мире. В середине февраля пооизошел скачок заболеваемости по коронавирусу. А с начала марта и до 24 марта уровень заболеваемости резко пошел вверх.

Как сообщалось, ранее из-за резкого увеличения в Испании смертности от коронавируса, которая сопутствовала невероятному скачку числа инфицированных, похоронные бюро в Мадриде начали отказываться принимать тела покойных.

Подробнее про ситуацию с коронавирусом в мире, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется).