Кровь заразна! Ученые раскрыли новые данные о хантавирусе

В Китае коронавирус COVID-19 пошел на спад, но теперь там зафиксировали смертельный случай вследствие заражения хантавирусом.

Об этом сообщает издание Global Times.

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Однако паниковать из-за хантавируса не стоит. Вакцина от недуга существует уже 20 лет на территории Китая. Программу вакцинации начали еще в 2008 году, и повторное прививание не нужно.

"В отличие от COVID-19, хантавирус в основном не передается через дыхательную систему, но экскременты и кровь пациента могут быть заразными, говорят вирусологи, после того, как китайский рабочий умер от хантавируса в понедельник", - пишут в издании.

Ранее о хантавирусе писали в июле 2009, в апреле 2014, в августе 2012, в 2018 и 2019 годах. Из этого выходит, что случаи заражения уже были раньше. Этот штамм вируса был описан еще в 1978 году.

Вспышки приходились на весну-лето, то есть - в теплое время года. Можно предположить что они сезонные.

Напомним, в Китае от вируса животного происхождения, хантавируса, скончался мужчина из провинции Юньнань. Лекарства от него нет, но врачи просят не паниковать.

Как сообщал "Апостроф", заразиться хантавирусом можно при контакте с животными или продуктами их жизнедеятельности.