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Как мир борется с коронавирусом: опубликована карта ограничений в разных странах

пятница, 27 марта 2020, 05:15
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В сети появилась карта, на которой отображены действующие ограничения, которые были приняты европейскими странами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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Более темным цветом на карте обозначены территории стран, которые ввели режим чрезвычайной ситуации.

Специальными символами рядом с каждой страной обозначены действующие в ней ограничения на передвижения транспорта, работу публичных заведений и магазинов. Красные символы означают полный запрет, желтые – ограничение.

Как сообщал "Апостроф", в отелях Швейцарии начали оказывать услугу COVID-19 Service для богатых постояльцев, которые нуждаются в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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