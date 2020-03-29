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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Венгрии из-за коронавируса запустили необычную инициативу: опубликованы фото

воскресенье, 29 марта 2020, 02:19
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В Венгрии правительство просит клеить на входные двери своего дома объявление с пометкой "Не входить" для тех, кто вернулся домой с других стран и придерживается самоизоляции из-за повышенных шансов заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Euronews.

Такие меры должен провести каждый турист или работник, который недавно приехал в страну. Табличка должна висеть до срока окончания 14-дневной изоляции, или полного выздоровления.

"Tilos a belépés!", - написано в объявлении, что в переводе означает "Вход запрещен".

Это должно обезопасить соседей, родственников, друзей и знакомых от опасных контактов. Точно такие же наклейки размещаются и на дверях подтвержденных больных Covid-19 и тех, кто под подозрением.

Лицам, которые пересекают границу наклейку дают пограничники. Также ее можно распечатать самостоятельно с специально созданного государственного сайта coronavirus.gov.hu.

Как сообщал "Апостроф", слухи о том, что крепкий алкоголь может предотвратить заражение коронавирусом и даже вылечить болезнь, привели к сотням смертей из-за отравления метанолом в Иране.

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