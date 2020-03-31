Найдите отличия: в сети сравнили фото "коронавирусных" госпиталей в Британии и России

Разное отношение к людям во время пандемии коронавируса в Британии и России иллюстрируют выставочные фото временных госпиталей в этих двух странах.

Фото опубликовал блогер Vitauskas в своем аккаунте в Twitter.

На первых двух снимках изображен временный госпиталь Nightingale в лондонском выставочном центре ExCel. Как видно, британцы позаботились о пациентах - здесь каждое койко-место изолировано и оборудовано.

На третьем фото изображен госпиталь в российском выставочном комплексе "Екатеринбург ЭКСПО". У россиян койко-места - это обычные раскладушки с матрацами.

"Скрепно, державно, величаво!" - прокомментировал опубликованные снимки блогер.

Как сообщал "Апостроф", у главного врача подмосковной больницы для больных COVID-19 Дениса Проценко, который проводил экскурсию для президента Росии Владимира Путина, обнаружен коронавирус.