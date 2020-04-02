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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Видео дня: ходячие "коронавирусы" пугают жителей Индии

четверг, 02 апреля 2020, 18:32
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В Индии применяют интересный способ повысить информированность людей о коронавирусе и убедить их соблюдать карантин.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале VOA News.

В связи с распространением коронавируса в Индии введен общенациональный карантин. Правительство стремится к тому, чтобы люди как можно более серьезно отнеслись к опасности.

На кадрах можно увидеть, как дорожная полиция в шлемах в виде коронавируса распространяет информацию о COVID-19. Мужчины показывают, как коронавирус "стремиться захватить" как можно больше людей.

Как сообщал "Апостроф", в Индии прямо на улице опрыскали раствором моющего средства с хлоркой трудовых мигрантов, которые возвращались домой после введения карантина из-за коронавируса.

Также сообщалось, что 71-летний Сэмюэл Л. Джексон зачитал в эфире вечернего шоу Джимми Киммела матерную поэму о коронавирусе, призвав зрителей оставаться дома и не нарушать условия карантина.

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