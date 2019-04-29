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В Африке террористы напали на христианскую церковь: много погибших

понедельник, 29 апреля 2019, 22:15
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В воскресенье, 28 апреля, в Буркина-Фасо террористы напали на протестантскую церковь, шестеро христиан погибли.

Об этом информирует BBC.

"Боевики открыли огонь в церкви на севере Буркина-Фасо и убили по меньшей мере шесть человек", - сообщили местные чиновники.

Нападавшие прибыли на семи мотоциклах в конце воскресной службы, они убили пастора, двух его сыновей и еще троих верующих.

Это первая атака на церковь с 2016 года, когда в стране начались акции насилия джихадистов, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

Воскресное нападение на протестантскую церковь произошло в маленьком городке Сильгаджи вблизи города Джибо, столице провинции Сум, около 12:00 по местному времени.

Количество нападавших или их возможная принадлежность пока не известна.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 апреля в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, погибли сотни людей. Террористы выбрали для атак дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях. Кроме того, взрывы прогремели в церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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