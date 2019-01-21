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Число погибших от кошмарного взрыва в Мексике продолжает расти

понедельник, 21 января 2019, 16:20

В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан погибло 89 человек.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

Утром в понедельник 21 января федеральный министр здравоохранения Хорхе Алькосер заявил, что к объявленным ранее 79 погибшим добавилось еще шесть человек. Позже стало известно, что общее число погибших на данный момент составляет 89 человек.

Также сообщается, что 58 человек госпитализированы. Несколько десятков продолжают считаться пропавшими без вести, поэтому число погибших может возрасти.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", причиной взрыва на трубопроводе в Мексике стало то, что местные жители попытались откачать топливо из пробоины, сделанной в результате незаконной врезки. К трубопроводу с канистрами и ведрами пришли целые семьи. Прежде чем раздался взрыв, на месте наблюдалась почти праздничная атмосфера.

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