Мадуро перепуган: представитель российских наемников рассказал про их переброску в Венесуэлу

"Заговор" против венесуэльского президента Николаса Мадуро якобы готовился заранее, и потому туда были переброшены российские наемники.

Об этом российским СМИ рассказал глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев.

Как отмечается, Шабаев занимается "защитой интересов сотрудников частных военных компаний".

"Вечером 21 января определенной группе ребят поступило указание быстро набрать группу. Они выполняли заказы от частных военных компаний", — пояснил Шабаев. По его данным, к этому времени в ближнем кругу Мадуро был обнаружен заговор военных, и потому было необходимо заменить его личную охрану лояльными людьми, что и было сделано.

Кроме того, Шабаев отметил, что отправленные наемники не связаны с ЧВК "Вагнера" и российским олигархом Евгением Пригожиным, который считается ее руководителем.

Ранее 25 января стало известно, что у Мадуро есть охрана из российских наемников. Их, по предварительным данным, около 400.

Напомним, о том, что в данный момент происходит в Венесуэле и какая судьба ожидает друга Путина Николаса Мадуро читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.