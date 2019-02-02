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Появились неожиданные подробности о "золотом" рейсе путинского самолета в Венесуэлу

суббота, 02 февраля 2019, 14:28

Правительству Николаса Мадуро не удалось вывезти из Венесуэлы на российском самолете и продать 20 тонн золота.

Об этом сообщает издание "The Bell".

Как утверждается, план сорвался из-за огласки и угрозы санкций для потенциальных покупателей и перевозчиков. Российский самолет, который, по данным СМИ, должен был отвезти золото в Дубай, в субботу утром вернулся в Москву.

Продажа золота в ОАЭ должна была принести Мадуро 850 млн долларов, которые были едва ли не единственной возможностью пополнить свой бюджет, от состояния которого зависит поддержка армии и других силовиков. Главный источник поступления валюты в страну Мадуро фактически потерял после введения американских санкций против венесуэльской нефтяной госмонополии PDVSA. В четверг от закупки венесуэльской нефти из опасений вторичных санкций отказались и европейские трейдеры.

Покупатель, фонд из ОАЭ Noor Capital, объявил, что воздержится от сделок с правительством Венесуэлы "до стабилизации ситуации". 21 января 2019 года Noor Capital приобрел около 3 тонн золота из резервов ЦБ Венесуэлы, и на тот момент сделка была законной и соответствовала международному праву, отмечается в сообщении фонда. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о принятии на себя полномочий главы государства 23 января.

Напомним, подробнее о событиях в Венесуэле читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.

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