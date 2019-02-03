Появилось видео страшного ЧП в Бразилии, унесшего жизни 121 человека

Количество погибших от прорыва дамбы в Бразилии 26 января возросло до 121 человека.

Об этом сообщает dpa.

По данным спасателей, еще 226 человек пропали без вести. В общей сложности 12 млн кубометров ила с железнорудной шахты залили площадь примерно 290 га из-за прорыва плотины.

Ранее бразильская компания Vale, которой принадлежала плотина, заявила, что пожертвует 100 тысяч долларов семьям погибших.

После инцидента задержали пять человек. Среди них два инженера, которые работали на подрядчика компании Vale, а также три работника самого предприятия. Их подозревают в мошенничестве - в частности, с выдачей бумаг, подтверждающих безопасность разрушенной плотины. Ордера на арест запросила прокуратура.





Как сообщал "Апостроф", ранее в результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибли более сотни человек.