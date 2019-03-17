Вскрылись странные детали смерти топ-пропагандиста Путина в США

Бывший министр печати и СМИ России Михаил Лесин, который погиб в Вашингтоне в 2015 году, мог получить перелом шеи чуть ниже линии челюсти "в момент смерти или незадолго до нее".

Об этом говорится в отчете Офиса главного судебного медика Вашингтона, передает "Радио Свобода".

Отчет предоставлен согласно решению суда. По официальной версии, смерть наступила от удара тупым предметом, могло быть результатом падения. По мнению некоторых комментаторов, это не исключает версии убийства, есть основания предполагать, что Лесин хотел поделиться важной информацией с Министерством юстиции США.

В отчете, в частности, сказано:

Подъязычная кость Лесина (кость, имеет форму подковы и расположена под мышцей языка) была сломана. Также была сломана шея ниже челюсти, эта травма могла быть получена в момент смерти или перед ней. При этом в другом месте в документе утверждается, что шея могла быть сломана при вскрытии тела.

В начале 2016 года (Лесин умер в ноябре 2015 года) ФБР рассматривало возможность начала расследование гибели бывшего министра: агенты Федерального бюро приняли участие в допросе свидетелей и изучении записей видеокамер отеля, где он умер.

Сын Лесина Антон, живущий в Беверли-Хиллз, рассказал, что его отец постоянно напивался во время деловых поездок.

Один из сотрудников Офиса главного судебного медика Вашингтона давал показания Большому жюри по уголовным делам, отвечая на вопрос о гибели чиновника.

Сразу после смерти Лесина детектива, который расследовал дело, звонил некий "друг" покойного. Он спрашивал, где находится тело. Имя звонившего, выяснить не удалось.

Напомним, в ноябре 2015 года тело Лесина обнаружили в номере вашингтонского отеля. В октябре 2016 власти США закрыла расследование по делу о смерти бывшего министра России, признав ее несчастным случаем.

Тогда полиция и прокуратура сообщили: в заключении о смерти Лесина говорится, что утром 4 ноября 2015 он пришел к вашингтонского отеля после нескольких дней постоянного употребления алкоголя. В номере гостиницы он упал и ударился головой. Следователи установили, что в номере Михаил Лесин был один.

Смерть российского чиновника, давнего близкого соратника президента Владимира Путина , вызвала предположение, что Лесин был убит после того, как предложил свою помощь ФБР США.

Как сообщал "Апостроф", ранее создатель одного из главных пропагандистских "оружий" Путина покончил с собой.