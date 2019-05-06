Пропал с радаров: стало известно о катастрофе с самолетом в Мексике

В Мексике с радаров пропал самолет Bombardier Challenger 601, который направлялся из Лас-Вегаса в Монтеррей.

Об этом сообщает местное издание Milenio.

Известно, что на борту лайнера находились болельщики, которые возвращались с боксерского поединка мексиканского боксера Сауля Альвареса. По данным СМИ, воздушное судно потерпело крушение в горной местности.

Власти сообщили, что центр управления потерял связь с частным лайнером вчера днем, 5 мая.

В тоже время, данные о количестве пассажиров на борту разнятся. Согласно информации другого издания, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров. Их судьба пока не известна.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Норильска (Россия) произошло ЧП с Boeing-737, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.