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Пропал с радаров: стало известно о катастрофе с самолетом в Мексике

понедельник, 06 мая 2019, 20:36
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В Мексике с радаров пропал самолет Bombardier Challenger 601, который направлялся из Лас-Вегаса в Монтеррей.

Об этом сообщает местное издание Milenio.

Известно, что на борту лайнера находились болельщики, которые возвращались с боксерского поединка мексиканского боксера Сауля Альвареса. По данным СМИ, воздушное судно потерпело крушение в горной местности.

Власти сообщили, что центр управления потерял связь с частным лайнером вчера днем, 5 мая.

В тоже время, данные о количестве пассажиров на борту разнятся. Согласно информации другого издания, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров. Их судьба пока не известна.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аэропорту Норильска (Россия) произошло ЧП с Boeing-737, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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