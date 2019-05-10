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Адвокат Трампа собирается в Украину: названа причина

пятница, 10 мая 2019, 15:48
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Персональный адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирается ехать в Украину, чтобы уговорить победителя президентских выборов Владимира Зеленского не прекращать расследования дел, в которых заинтересованы США.

Об этом он рассказал The New York Times.

"Мистер Джулиани заявил, что планирует поехать в Киев, украинскую столицу, в ближайшие дни и встретиться там с новоизбранным президентом страны, чтобы призвать его продолжить расследования, которые, как утверждают союзники Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых очень заинтересован мистер Трамп", - пишет издание.

Один вопрос, по словам Джулиани, касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Второй – причастность сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера к газовой компании, принадлежащей украинскому олигарху (речь идет о компании Burisma Николая Злочевского – прим. ред.).

Кроме того, по словам Джулиани, он собирается рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США рассказали о новой смертельной угрозе для Киева.

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