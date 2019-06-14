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В США обвинили Россию и Китай в ядерных испытаниях

пятница, 14 июня 2019, 19:10
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Разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Российская Федерация проводила испытания ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном по итогам брифинга директора Разведуправления генерал-лейтенанта Роберта П. Эшли-младшего на мероприятия Института Гудзона.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, оценили, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые создали ядерный выход", – говорится в заявлении.

Также директор американской разведки обвинил в аналогичных нарушениях Китай. По его заверениям, США, Великобритания и Франция в отличие от РФ и Китая полностью соблюдают условия договора о запрете на подобные испытания.

"По поводу Китая: информация, озвученная в Институте Гудзона, в сочетании с отсутствием прозрачности Китая в их деятельности по ядерным испытаниям, естественно, вызывает вопросы об этой деятельности в связи с мораторием испытания ядерного оружия "нулевого выхода", которые соблюдены Соединенными Штатами. Соединенным Королевством и Францией" – говорится в распространенном заявлении.

Как сообщал "Апостроф", в середине мая в Сочи (РФ) прошла встреча государственного секретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова. На встрече Помпео подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в неуклонном соблюдении договоренностей по ядерному разоружению.

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