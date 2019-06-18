Без шансов на перехват: в США успешно протестировали гиперзвуковые ракеты

ВВС США впервые протестировали в воздухе гиперзвуковое оружие Air-Launched Rapid Response Weapon, испытания прошли успешно.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы американских воздушных сил.

"Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A — своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", - говорится в заявлении.

Первые испытания были проведены без установки боевой части на ракетах.

"Собраны данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете", - добавили в пресс-службе.

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер отметил, что ВВС США рассчитывают на получение ARRW от 2021 до 2024 года.

Гиперзвуковое оружие отличается от многих существующих систем вооружения (крылатых ракет) сложностью перехвата - средства ПВО не способны эффективно противостоять угрозам такого рода.

Как сообщал "Апостроф", в начале мая Военно-воздушные силы США в Ираке впервые применили в бою истребители-невидимки F-35A Lightning II. Главным отличием американских самолетов F-35 эксперты называют технологию "стелс", которая снижает видимость борта для радаров. На таких бортах часто устанавливается высокоточное оружие, а взлет его может производиться с наземной взлетной полосы.