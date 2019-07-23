​США нанесли санкционный удар по китайской компании: названа причина

США вводят санкции против крупнейшего китайского импортера нефти Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения американских санкций в части закупок иранской нефти.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает "Интерфакс-Украина"”.

"Сегодня в рамках кампании максимального давления (на Иран) я объявляю о введении санкций со стороны США в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее генерального директора Ю Мэнь Ли. Они нарушили американское законодательство, поскольку получали нефть (из Ирана)", - сказал Помпео.

Как сообщал "Апостроф", ранее британские силовики начали расследование возможной причастности России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero.