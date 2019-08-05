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Трамп озвучил жесткую инициативу после массовых убийств в США

понедельник, 05 августа 2019, 19:19
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В США планируют ужесточить законодательство по продаже оружия из-за массовых расстрелов в США, которые произошли 3 и 4 августа.

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице президента США Дональда Трампа в Twitter.

"Мы не можем допустить, чтобы те, кто погиб в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо, умерли напрасно. Точно так же, как (нельзя, чтобы пострадали напрасно - прим. ред.) те, кто серьезно ранен. Мы никогда не сможем забыть их и тех, кто был до них. Республиканцы и демократы должны собраться вместе и добиться тщательной проверки данных (для покупателей оружия - прим. ред.), возможно, объединив это законодательство с крайне необходимой иммиграционной реформой", – написал он.

Напомним, как сообщалось, ранее в США в один день, 3 августа, произошла стрельба в двух городах: в городе Эль-Пасо (штат Техас), где было убито более двух десятков человек, и в Дейтоне (штат Огайо) – убито 9 человек.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Десятки убитых и раненых: что известно о двух кровавых бойнях, всколыхнувших США.

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