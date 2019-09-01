В США водитель авто расстрелял десятки людей: много жертв

В США (штат Техас) автомобилист устроил смертельную стрельбу, в результате которой погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 21 человек получил ранения.

Об этом сообщает CNN.

Известно, что мужчина за рулем золотой Honda начал стрелять после того, как сотрудник Департамента общественной безопасности попытался остановить машину.

"Когда машина остановилась, водитель застрелил офицера", — рассказали в полиции.

После этого стрелок поехал на запад города, застрелив по дороге несколько человек. Там подозреваемый оставил свой автомобиль и украл почтовый грузовик, и продолжил стрелять.

Дальше подозреваемый поехал на восток в сторону кинотеатра Cinergy, где произошла перестрелка с полицией, в ходе которой "стрелок был смертельно ранен".

По данным правоохранителей стрелок был один. Им оказался 30-летний мужчина.

Как сообщалось ранее, это не первый подобный случай. Подробнее о жестоких массовых убийствах, потрясших Штаты, читайте в материале "Апострофа": Массовые расстрелы в США: три причины вспышки насилия.