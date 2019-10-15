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Момент смертельного обрушения многоэтажки в Бразилии попал на видео

вторник, 15 октября 2019, 22:48
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Фото: соцсети

В результате обвала жилой многоэтажки в элитном районе городе Форталеза на северо-востоке Бразилии минимум один человек погиб, девять человек пропали без вести и восемь выжили.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Associated Press. А в сети опубликовали видео момента обрушения.

"Я услышал гул, и здание сразу обрушилось. Человек вышел залитый кровью и со сломанной рукой", - сказал один из очевидцев.

Часть людей, оставшихся под обломками, общались с членами семей по мобильным телефонам.

"Это сложная ситуация. Есть части (здания), которые все еще могут обрушиться", - сказал руководитель спасательной операции.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось снятое с высоты видео ЧП с многоэтажкой в Бразилии.

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