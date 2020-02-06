В Перу при исследовании мумий нашли таинственные предметы: фото

В Университете Западного Онтарио сообщили, что закончили сканирование древних мумий с помощью современных технологий в древнем городе Пачакамеке, Перу, и обнаружили в местах их захоронений ряд странных предметов.

Об этом сообщается на сайте университета.

Так, с помощью мобильного рентгеновского комплекса в полевых условиях были изучены захоронения мумий периода 1100-1500 годов до нашей эры. Снимки в количестве 800 штук затем сложили в мозаику и "сшили" с помощью компьютерной графики.

В местах захоронений мумий были обнаружены свертки, внутри которых позже нашли украшения, раковины и камни. В одном из таких свертков нашли странный согнутый диск, еще в одном – острый предмет, которым пронзали глазницу, также был найден сверток с семенами.

Полученные данные в университете назвали чрезвычайно важными для изучения жизни местного населения Америки до прибытия туда Христофора Колумба.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученым удалось проанализировать зубы людей, которые жили и были похоронены в мегалитических гробницах и пещерах около 5500 лет назад, и установить, что эти люди имели разный социальный статус.