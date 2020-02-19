Трамп попал в новый "российский" скандал, в котором фигурирует основатель WikiLeaks

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот опровергнет причастность России к взлому серверов Демократической партии.

Об этом сообщает The Guardian.

Юрист Эдвард Фицджеральд заявил, что располагает доказательствами того, что бывший конгрессмен-республиканец США Дейна Рорабейкер искал встречи с Ассанжем, когда он еще находился в посольстве Эквадора в августе 2017 года.

В заявлении адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон говорится, что "Рорабейкер собирается навестить Ассанжа и говорит, что по поручению президента предлагает помилование или какой-то другой выход, если Ассанж… заявит, что Россия не имеет ничего общего с утечками электронных писем Национального комитета Демократической партии".

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 апреля в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали прямо в посольстве Эквадора.