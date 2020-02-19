RU  UA  EN

среда, 19 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 февраля

11:50
"Укргазвыдобування" может потерять миллионы из-за недобросовестного поставщика
08:59
Нацбанк обновил курс валют на 19 февраля: что происходит с долларом

18 февраля

12:52
Депутаты с экспертами обсудили создание государственной Службы доходов: детали о проекте
11:02
В Украину с важной миссией едут эксперты МВФ: появились подробности
08:23
Курс доллара "застыл": данные от Нацбанка на 18 февраля
07:40
Накопительные пенсии в Украине: на какую прибавку и когда можно рассчитывать
04:15
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2020 году: разъяснение для украинцев

17 февраля

08:47
Украинцам готовят "сюрприз" с налогами: что изменится и кто будет платить больше
08:07
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 17 февраля
03:15
Как добиться перерасчета пенсии и что для этого нужно знать: появилось детальное разъяснение

16 февраля

10:16
Будут "качели": озвучен прогноз по курсу доллара в Украине на следующую неделю
09:00
Как воруют деньги с карточек украинцев: раскрыты главные "схемы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп попал в новый "российский" скандал, в котором фигурирует основатель WikiLeaks

среда, 19 февраля 2020, 22:54
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот опровергнет причастность России к взлому серверов Демократической партии.

Об этом сообщает The Guardian.

Юрист Эдвард Фицджеральд заявил, что располагает доказательствами того, что бывший конгрессмен-республиканец США Дейна Рорабейкер искал встречи с Ассанжем, когда он еще находился в посольстве Эквадора в августе 2017 года.

В заявлении адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон говорится, что "Рорабейкер собирается навестить Ассанжа и говорит, что по поручению президента предлагает помилование или какой-то другой выход, если Ассанж… заявит, что Россия не имеет ничего общего с утечками электронных писем Национального комитета Демократической партии".

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 апреля в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали прямо в посольстве Эквадора.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Новости партнеров

Читайте также

Новый удар по Трампу: почему Парнас предал хозяина Белого дома

Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: