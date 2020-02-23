Ждет встречи с друзьями из Индии: Трамп опубликовал фееричное видео с самим с собой

Президент США Дональд Трамп опубликовал "болливудское" видео с собой в главной роли

Оно появилось в сети, причем на видео президент США удивил странным образом.

На кадрах лидер США показан в образе главного героя индийской картины "Бахубали: Рождение легенды", которая вышла в свет еще в 2017 году.

"С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!" - подписал ролик Трамп.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежие карикатуры на президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которых нарядили в традиционные для Нового года костюмы.

Также президенту США Дональду Трампу посоветовали не рассчитывать на то, что Сенат провалит импичмент.