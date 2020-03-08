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Сотни заболевших и десятки смертей: коронавирус мощно атаковал США, фото

воскресенье, 08 марта 2020, 15:28
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Смертельный коронавирус из Китая мощно атаковал США - число заболевших превысило четыре сотни человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

По состоянию на вечер субботы, 7 марта, инфицировано 442 человека, 19 погибли.

В штате Вашингтон было наибольшее количество случаев - 103, в том числе 16 случаев смерти, в Нью-Йорке - 89 случаев и в Калифорнии - 81 случай и одна смерть. Во Флориде, где зарегистрировано 11 случаев, также погибло два человека.

Между тем, в сети появилось фото, как 36-летнего жителя штата Небраска перевозят в высокотехнологичной "скорой помощи" из-за подозрения на коронавирус.

В Украине зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в ВОЗ предположили, что распространение COVID-19 продолжится летом: у медиков нет данных о том, как вирус будет развиваться в различных климатических условиях.

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