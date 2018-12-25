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В Китае вооруженный водитель въехал в толпу, много погибших: опубликовано видео

вторник, 25 декабря 2018, 12:28

Во вторник, 25 декабря, в Китае вооруженный ножом мужчина угнал рейсовый автобус и врезался в толпу пешеходов.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как отмечается, инцидент произошел в китайской провинции Фуцзянь, городской округ Лунъянь. По предварительным данным, погибли 5 человек, пострадал 21, сообщают в полиции округа.

По имеющимся данным, в числе погибших — сотрудник правоохранительных органов.

Также сообщается, что преступника удалось оперативно задержать на месте, ведется расследование.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года в индийском городе Амритсар (юго-восточный штат Пенджаб) пассажирский поезд на полном ходу въехал в толпу людей, в результате чего, по предварительным данным полиции, погибли более 50 человек.

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