В Китае вооруженный водитель въехал в толпу, много погибших: опубликовано видео

Во вторник, 25 декабря, в Китае вооруженный ножом мужчина угнал рейсовый автобус и врезался в толпу пешеходов.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как отмечается, инцидент произошел в китайской провинции Фуцзянь, городской округ Лунъянь. По предварительным данным, погибли 5 человек, пострадал 21, сообщают в полиции округа.

По имеющимся данным, в числе погибших — сотрудник правоохранительных органов.

Также сообщается, что преступника удалось оперативно задержать на месте, ведется расследование.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года в индийском городе Амритсар (юго-восточный штат Пенджаб) пассажирский поезд на полном ходу въехал в толпу людей, в результате чего, по предварительным данным полиции, погибли более 50 человек.