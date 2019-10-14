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Поп-звезда найдена мертвой после громкого секс-скандала

понедельник, 14 октября 2019, 18:37
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Звезда К-рор Сулли найдена мертвой Фото: Instagram

В Сеуле нашли мертвой популярную корейскую певицу, 26-летнюю звезду жанра К-рор Сулли, правоохранители основной версией следствия называют самоубийство.

Об этом сообщает BBC.

У девушки было более 6 миллионов подписчиков в Instagram, ранее она пела в составе группы f(x), а затем решила сосредоточиться на актерской карьере.

Следует отметить, что по сообщениям местной прессы, Сулли среди остальных звезд К-рор сцены отличалась "свободным духом" и в отличие от других, не позволяла тщательно контролировать изменения в своей внешности. В связи с этим ей приходилось часто сталкиваться с критикой более консервативной части аудитории. Несколько раз она публиковала в своем аккаунте фото без белья, продвигая тем самым концепцию принятия своего тела, что шокировало отдельных корейских пользователей. Последний скандал, связанный с негативной реакцией аудитории на то, что Сулли провела трансляцию в майке без бюстгальтера, вероятно, ее морально надломил.

"Она была одним из кумиров, которые решили жить так, как ей хотелось, и это не всегда устраивало широкую публику", - сообщили в эфире одной из корейских радиостанций.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Канаде нашли мертвым легендарного хоккеиста. Его обнаружила жена в подвале его дома, рядом с ним нашли гильзу и пистолет.

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