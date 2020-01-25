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Число жертв продолжает расти: появились новые данные о заболевших коронавирусом в Китае

суббота, 25 января 2020, 18:37
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В Китае уже 1372 человека заразились смертельно опасным коронавирусом, 41 больного спасти не удалось.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на китайские СМИ.

Ежедневно количество больных атипичной пневмонией в Китае и по всему миру растет. В Гонконге власти города объявили чрезвычайное положение и закрыли до 17 февраля все учебные заведения. А в Ухане, где и зафиксировали первые случаи заражения тогда еще неизвестным медицине вирусом, наскоро строят новое здание больницы на 1300 коек. Там будут находиться исключительно больные атипичной пневмонией.

Впрочем, сдвиги в борьбе с коронавирусом уже наметились. На днях китайским медикам удалось спасти и полностью вылечить 56-летнюю пациентку, которая имела все симптомы заражения смертельной болезнью.

Как сообщалось ранее, 24 января во Франции было обнаружены первые два случая заболевания смертельным коронавирусом nCoV, который появился в китайском городе Ухань.

Подробнее о том, что известно о новом опасный вирус сейчас, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности.

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