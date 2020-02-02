В Китае за неделю построили больницу для зараженных коронавирусом: впечатляющие фото и видео

В воскресенье, 2 февраля, в китайском городе Ухань, откуда началось распространение опасного коронавируса, был сдан в эксплуатацию инфекционный госпиталь, который был построен в кратчайшие сроки. Уже с понедельника здесь начнут работать 1400 военных медиков.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как сказано в сообщении, начиная с понедельника, 3 февраля, 1400 медицинских работников из вооруженных сил Китая будут оказывать медпомощь пациентам в больнице "Хошэньшань" в городе Ухань центральнокитайской провинции Хубэй.





Эта больница рассчитана на 1000 койко-мест была построена в рекордные строки для лечения пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Корпус на 25 тысяч кв. м. начали строить 23 января, то есть возвели его примерно за неделю.

К 6 февраля власти Китая обещают достроить второй корпус, на 1,3 тыс коек.

Пока в город Ухань не прибыли военные медики, их коллеги оказывают помощь пациентам и спят в перерыве между сменами прямо на рабочих местах, не снимая халатов и марлевых повязок.

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