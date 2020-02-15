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Полная изоляция: в Житомире примут радикальные меры по строителям местной трассы из Китая

суббота, 15 февраля 2020, 22:09
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В Житомире изолируют строителей объездной автодороги, вернувшихся после празднования Нового года из Китая, где бушует опасный коронавирус, от которого в Европе впервые умер мужчина, о чем стало известно в субботу, 15 февраля.

Об этом на Facebook-странице сообщил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

"Получена информация, что авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года, для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Госмиграционной службы, до выезда за границу около 40 работников из КНР работали на объекте. 16 работников из КНР оставались на территории Украины", - рассказал он.

По его словам, 13 февраля в Украину прибыл один работник, которому был проведен медицинский осмотр. Для предотвращения всех рисков руководством компании принято решение изолировать работника на 14 дней.

"Все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут также изолированы. Контракты этих работников не будут аннулированы, т.к. государство несет значительные убытки", - добавил чиновник.

Подробнее об опасности коронавируса для украинцев, читайте в материале "Апострофа": Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса.

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