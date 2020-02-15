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"Золотые" маски и карантин: в Гонконге рассказали, как коронавирус "перевернул" обычную жизнь

суббота, 15 февраля 2020, 02:09
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В Гонконге люди требуют от правительства прекратить автомобильное и железнодорожное сообщение с теми регионами Китая, которые оказались в эпицентре вспышки смертельно опасного коронаируса.

Об этом "Апострофу" рассказал житель Гонконга 30-летний Джон Ау.

Жители Гонконга напуганы и разозлены на правительство после того, как в регионе 4 февраля умер 49-летний мужчина, который заразился коронвирусом после поездки в Ухань.

"Он "схватил" вирус, когда ездил в Ухань - центр вспышки - накануне китайского Нового года. В Гонконг он вернулся на скоростном поезде. Когда это стало известно, гонконгцы еще больше разозлились. Мы постоянно просим наше правительство закрыть границу как можно скорее и прекратить сообщение скоростными поездами. Но правительство медлит с этим решением. Поэтому этот человек уехал, заразился, вернулся и передавал инфекцию другим людям. Думаю, этот смертельный случай заставит правительство остановить железнодорожное сообщение с Уханем, но уже слишком поздно. Население Гонконга сейчас в большей степени сердито на правительство, чем расстроено из-за смерти", - сказал Джон Ау.

Он также добавил, что Гонконг, в отличии от Пекина или Уханя, пока не напоминает кадры из постапокалиптического фильма. В городе уже не работают библиотеки и бассейны, магазины сократили часы работы, но люди все равно выходят на улицу. Многие взяли работу на дом и выполняют ее удаленно. А на улицу выходят за продуктами и медикаментами. Местные власти не так жестко, как в Ухане и Сиане, контролируют горожан. По крайней мере, специальные отряды не проверяют каждую семью.

В то же время, из-за эпидемии атипической пневмонии резко возросла цена на медицинские маски. Более того, достать их сейчас в Гонконге проблематично.

"У нас нет фабрик, чтобы производить их самостоятельно. Поэтому сейчас хирургические маски очень дорогие (средняя цена сейчас - около $ 10,3 за 50 масок. Но в соцсети Twitter приводят цену около 1380 гонконгских долларов - $ 180 за коробку с 30 единицами и $ 230 за 50 масок. Обычно, коробка с 50 масками стоит около $ 6,5, - "Апостроф")", - объяснил Джон Ау.

Подробнее о развитии протестного движения во время эпидемии, некомпетентности властей и жизни без развлечений читайте в материале "Апострофа": Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса

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