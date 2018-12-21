В Чехии прогремел мощный взрыв на шахте, много погибших: фото, видео и последние данные

Вечером в четверг, 20 декабря, на шахте ČSM вблизи города Карвина на северо-востоке Чехии произошел взрыв метана: по предварительным данным погибло 13 человек.

Об этом сообщает чешский телеканал ČT24.

Как отмечается, среди погибших есть 11 поляков и два чеха.

Кроме того, в больницах сейчас находятся трое травмированных горняков, один из которых - в критическом состоянии. Еще семь горняков получили незначительные травмы, им оказана помощь на месте.

На место происшествия направляются премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Матеуш Моравецкий.

По информации представителя дирекции шахты Иво Челеховского, на момент взрыва под землей работали более 20 шахтеров, большинство из которых являются гражданами Польши.

На шахте продолжается спасательная операция, на месте происшествия развернут кризисный штаб.

Когда все спасательные работы завершатся, начнет работать специальная комиссия, которая должна выяснить причины взрыва.

Včerejší výbuch metanu v dole ČSM na Karvinsku má nejméně pět obětí. Osm lidí se pohřešuje a dalších deset lidí je zraněných. Mezi mrtvými i zraněnými jsou především polští horníci - důlní prostory dál prohledávají báňští záchranáři z Ostravy. https://t.co/6z0Lsc1GTX pic.twitter.com/ZbxZmLcyPa — ČT24 (@CT24zive) 21 декабря 2018 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в конце октября на шахте им. Капустина в Луганской области, где из-за невыплаты зарплаты бастовали горняки, произошел обвал.