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В Польше выбрали "преемника" жестоко убитого мэра

понедельник, 04 марта 2019, 08:22

И.о. мэра и экс-заместитель убитого в январе градоначальника Павла Адамовича Александра Дулькевич избрана мэром польского Гданьска.

Об этом свидетельствуют результатам опроса, опубликованные порталом trojmiasto.pl сообщает Rzeczpospolita.

По данным экзит-пола, за 39-летнюю Дулькевич, которая была близка соратницей погибшего мэра, проголосовали 84% жителей Гданьска. Это означает, что она победила в первом туре (пока неофициально), второй тур будет объявлен, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов.

Кроме Дулькевич в выборах также участвовали 46-летний бизнесмен Марек Скиба (набрал 4% голосов) и 51-летний ультраправый режиссер Гжегож Браун (набрал 12% голосов).

Как сообщал "Апостроф", 13 января мэра польского Гданьска Павла Адамовича ранили ножом. Мужчина выбежал на сцену во время выступления мэра, выхватил у него микрофон и заявил со сцены, что отсидел в тюрьме срок за партию "Гражданская платформа", в которой находился ранее Адамович, а после ударил мэра ножом в живот и грудь. Адамовича в тяжелом состоянии отправили в больницу. Позже политик скончался.

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