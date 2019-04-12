Главный "революционер" Армении дал в ПАСЕ хитрый ответ на вопрос "чей Крым?"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в ПАСЕ, хитро ушел от четкого ответа, чей Крым.

Об этом сообщает aysor.

"В мире нет какого-либо конфликта, решение которого, на мой взгляд, правильно путем применения насилия, и международные площадки также нужно использовать с этой логикой. Мы пытаемся сделать все, пытаемся, поскольку я не уверен, что всегда удается. Часто мы оказываемся в ситуации, когда обе стороны и линии конфликтов находятся наши друзья. Очень сложно сделать выбор между одним другом и другим другом, иногда вынужден сделать такой выбор, но наш выбор – это глобальный выбор, это мир и диалог, стабильность и развитие", - сказал он.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой заложен призыв к России о формировании своей делегации. Помимо этого, РФ предлагают заплатить взнос в бюджет СЕ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что страна ЕС задумала предательство Украины в Совете Европы.