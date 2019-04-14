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В жутком ДТП в Польше погибли украинцы: подробности трагедии

воскресенье, 14 апреля 2019, 17:53

Ночью на воскресенье, 14 апреля, в Польше произошло смертельное ДТП, в котором погибли украинцы.

Об этом сообщают польские СМИ.

"Погибли пассажиры, сидевшие на правой стороне автомобиля. Тот, кто был рядом с водителем, был пристегнут ремнями безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут ремнем безопасности", - сообщила представительница полиции в Кентшине аспирант Моника Данеляк.

Уточняется, что легковой автомобиль, которым путешествовали четыре человека, врезался в дерево у дороги.

«Сила удара в дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и он лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные", - сказал капитан пожарных Камиль Ґольон.

Что касается погибших, то они - граждане Украины в возрасте в 23 и 30 лет. Они погибли на месте. Двое других - водитель и третий пассажир - получили травмы. Оба – граждане Грузии.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирский автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше.

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