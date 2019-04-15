Сгорела мечта: в сети ужасаются пожару в соборе Парижской Богоматери

Люди по всему миру скорбят о горящем в Париже легендарном соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари).

"Простите, но у меня сгорела мечта", – пишут в Twitter.

Наиболее распространенная реакция на пожар в соборе Парижской Богоматери – шок и чувство боли от потери здания, которое стало символом Парижа и всей Франции, а также его почти тысячелетней истории.

"Историческое сооружение, одно из чудес света сегодня разрушилось на глазах всего человечества", "Вместе с собором рухнуло что-то внутри меня", "На наших глазах горит целая история…", "Вы можете поверить, что всё это величие останется ТОЛЬКО на фото и видео? Тысячи уникальных элементов! Сколько сил, времени, любви было вложено? Сколько видела и пережила каждая горгулья? Страшно подумать! Века! И всё? Вспыхнуло за несколько часов? Это больно…", – пишут пользователи.

Впрочем, есть пользователи, которые призывают в первую очередь не терять присутствие духа.

В то же время, в Украине некоторые не смогли удержаться от грустного юмора по поводу недавнего визита в Париж двух кандидатов на пост президента страны. Другим такие шутки, впрочем, не понравились. Некоторые шутят также о других исторических зданиях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 15 апреля, в столице Франции, Париже, загорелся собор Парижской Богоматери.