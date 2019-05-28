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В Косово начались массовые аресты сербов: задержан гражданин России

вторник, 28 мая 2019, 13:23
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Группы спецназа Косово начали крупную спецоперацию в районах на территории государства, где проживают этнические сербы, в ответ на это власти Сербии привели армию в боевую готовность.

Об этом сообщило телевидение Сербии.

Так, после начала операции косовских силовиков, в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители начали возводить баррикады в знак протеста. Таким образом они пытаются остановить транспорт со спецназом.

В то же время по официальным данным сербских властей, спецназ Косово задержал 23 человек – этнических сербов и боснийцев, в том числе и местных правоохранителей.

Президент Сербии Александр Вучич дополнил эту информацию, уточнив, что задержан был еще один россиянин - сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаил Краснощеков.

"Это прямая угроза миру… Если это не прекратится немедленно, Сербия без сомнения отреагирует уже в течение дня", - прокомментировал события директор канцелярии по Косово при правительстве Сербии Марко Джурич.

Тем временем власти Косово подтвердили проведение спецоперации, премьер-министр Рамуш Харадинай уточнил, что задержания связаны с борьбой против контрабанды и организованной преступности. По его словам, задерживают также коррумпированных сотрудников полиции и таможни.

"Организованная преступность — это прямая угроза нашему общему прогрессу, ее нельзя поддерживать на этническом или каком-либо другом уровне", — отметил косовский чиновник.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может признать оккупированный Крымчастью России из-за наличия фактора Косово.

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