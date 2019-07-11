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В Польше украинцы попали в смертельное ДТП с несколькими пострадавшими: фото

четверг, 11 июля 2019, 13:19
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Фото: RDN Małopolska

В Польше микроавтобус с украинцами попал в смертельное ДТП, в результате чего одна девушка погибла, еще трое человек получили травмы.

Об этом сообщает RDN Małopolska.

Отмечается, что ДТП произошло в ночь на 11 июля возле Кракова. По данным местных СМИ, микроавтобус на скорости влетел в грузовик. На месте трагедии погибла 18-летняя девушка. Еще трех украинцев с травмами госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", 9 декабря в районе города Возники в Польше разбился автомобиль с двумя украинцами. Автомобиль Volkswagen Vento, в котором ехали украинцы, потерял управление и врезался в ограничители. 21-летний водитель погиб в результате полученных травм.

Также украинец попал в Польше в ДТП с переворотом.

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