Во Франции министр уволился из-за шикарного ужина: фото

В Франции после скандала подал в отставку министр экологии Франсуа де Рюжи, его застали за распитием слишком дорогого алкоголя.

Об этом сообщает российское издание RT у себя в Telegram-канале.

Известно, что скандал с французским чиновником начался после того, как в сеть попали фото с его ужинов. На снимках заметно, в частности, дорогое вино, которое француз среднего достатка себе позволить не может. Министра немедленно обвинили в том, что свои шикарные ужины он устраивал за бюджетные средства.

"Особенно долго французы обсуждали вино: Château Cheval Blanc 2001 года (€550 за бутылку), Château Mouton Rothschild 2004 года (около €500 за бутылку) и Château d'Yquem 1999 года (€250 за бутылку)", - сообщают журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Франции правоохранительные органы задержали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Функционер был взят под стражу из-за подозрений в коррупции при голосовании за право проведения чемпионата мира 2022 года.