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В одном из самых известных музеев мира произошло жуткое ЧП

воскресенье, 04 августа 2019, 23:21
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В Галерее Тейт Модерн, одном из самых известных музеев Великобритании и мира, 17-летний подросток вышвырнул шестилетнего мальчика с десятого этажа.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в новом здании галереи Блаватник-билдинг, названном в честь уроженца Одессы – американского и британского миллиардера Лена Блаватника, сделавшего крупнейшее в истории музея пожертвование — 260 миллионов фунтов стерлингов. На 10 этаже здания расположена смотровая площадка, оформленная в виде балкона.

По словам очевидцев, они слышали звук удара рухнувшего тела, после чего прозвучал душераздирающий женский крик: "Это мой сын! Это мой сын!".

Ребенка, который упал на крышу пятого этажа, доставили в больницу вертолетом. Он находится в критическом состоянии. Подросток, столкнувший ребенка, арестован по обвинению в покушении на убийство. Причины его поступка неизвестны. Судя по всему, с мальчиком и его матерью он знаком не был. Ведется расследование инцидента. Музей был закрыт до конца дня.

Современная галерея Тейт — лондонская галерея модернистского и современного искусства, входит в группу галерей Тейт, в которых выставляется национальная коллекция британского искусства с 1500 года по сегодняшний день. В галерее находится коллекция произведений мирового искусства, созданных с 1900 года. Она входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира.

Фото балкона, на котором произошел инцидент:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Лондоне произошло вооруженное нападение на игроков футбольного клуба "Арсенал" Месута Озила и Сеада Колашинаца.

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