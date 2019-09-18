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В ЕС приняли решение по срокам Brexit

среда, 18 сентября 2019, 17:42
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Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Такое решение поддержали 544 депутата Европарламента, 126 высказались против и 38 воздержались.

Отмечается, что документ основан на уже согласованном Соглашении о выходе.

"ЕС открыт для возможного продления периода переговоров по статье 50 Лиссабонского договора, если этого потребует Великобритания, при условии, что это оправдано и имеет конкретную цель, например, избегание выхода без сделки, проведение всеобщих выборов или референдума. Они также добавляют, что продление не должно влиять на работу и функционирование институтов ЕС", - говорится в сообщении.

Что касается недавних событий в Великобритании (заявлений Бориса Джонсона - ред.), члены Европарламента отмечают, что Великобритания должна будет взять на себя "полную ответственность за выход из ЕС без сделки и серьезные последствия, которые это повлечет".

В Европарламенте также подчеркнули, что сценарий выхода из ЕС "без сделки" не лишит Великобританию обязательств по финансовым расчетам и защите прав граждан, которые являются необходимыми предварительными условиями для одобрения парламентом любых будущих отношений между ЕС и Великобританией.

В документе также отмечается, что никакого переходного периода в экономических отношениях с ЕС при отсутствии полноценного соглашения не будет.

Как сообщал "Апостроф", в случае выхода Великобритания из Европейского союза без соглашения с Брюсселем королевство ждет дефицит топлива, продуктов питания и медикаментов.

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