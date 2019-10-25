В ЕС приняли новое решение по судьбе Brexit: названы четкие сроки

В четверг, 24 октября, Европейский парламент (ЕП) принял новое решение по судьбе Brexit - выход Великобритании из ЕС отстрочили до 31 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Письмо с решением лидеров политических групп ЕП направили председателю Европейского совета Дональду Туску.

"Отсрочка позволит Соединенному Королевству уточнить свою позицию, а Европейскому парламенту - должным образом выполнять свою роль", – сказал президент Европарламента Давид Сассоли.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости отсрочки Brexit до 31 января 2020 года с возможностью более раннего выхода Соединенного Королевства из блока в случае завершения процедуры до этого срока.

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