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Вдохновленные Украиной: в Латвии приняли громкое решение по православной церкви

вторник, 29 октября 2019, 19:38
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В министерстве юстиции Латвии официально зарегистрировали Латвийскую Православную Автономную Церковь (ЛПАЦ) Константинопольского Патриархата.

Запись о регистрации появилась на сайте лицензированной компании, которая ведет соответствующий государственный реестр.

До этого времени все православные в Латвии находились в составе церкви Московского Патриархата, а в стране существовала норма: одну конфессию может представлять только одна религиозная структура, то есть существование двух разных православных структур было невозможно. Представители ЛПАЦ, которая считает себя правопреемницей Латвийской православной церкви в составе Константинопольского Патриархата и не признает подчинения РПЦ, пытались получить регистрацию еще с 1990-х годов. Судебные иски по этому поводу завершились решением Конституционного суда Латвии, который признал неправомерность принципа "одна конфессия - одна церковь".

После обретения независимости Латвии в 1917 православные в этой стране решили перейти в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Еще в 1936 году латыши получили Томос об автономии в составе Вселенской Патриархии. Однако после аннексии стран Балтии Советским Союзом в 1940 году эту автономию было ликвидировано, а Латвийска православная Церковь вошла в состав Московского Патриархата.

Сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед считает, что такое решение министерства юстиции Латвии важно потому, что "открывает дорогу к передаче имущества, находящегося в руках РПЦ новом-старом владельцу - ЛПАЦ".


"Речь идет не только о храмах, но и об очень дорогих земельных участках в исторических частях латышских городов. Речь - об огромном состоянии", - подчеркнул историк.

Американский политолог Пол Гобл назвал решение Минюста Латвии, наряду с получением автокефалии ПЦУ - "гвоздями, которым забивают крышку от гроба Русского мира".

Как сообщал "Апостроф", митрополит Епифаний получил письмо от Священного Синода Элладской православной церкви с признанием церковного единства с Православной церковью Украины (ПЦУ).

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