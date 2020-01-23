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Число погибших растет: появились новые кадры жуткого шторма в Испании

четверг, 23 января 2020, 11:43
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Фото: Telegram

Из-за шторма "Глория", который свирепствует в Испании, погибло по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Карточный Домик Европа".

Четыре человека считаются пропавшими без вести. 25-летнего жителя Великобритании до сих пор ищут на Балеарских островах. 78 человек обратились за медицинской помощью, 66 из них госпитализировали.

Напомним, что метеорологическая служба Испании предупредила о ураганном ветре, дожде и снежных завалах - порывы могут достигать до 130 километров в час. В горных районах страны за сутки выпало около 40 сантиметров снега. Сутки не работал аэропорт Аликанте, были отменены 200 рейсов.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Испании в результате шторма погиб украинец, его обнаружили мертвым посреди улицы. Погибшему было 55 лет.

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