Великобритания пошла на попятную в скандале с гербом Украины

Великобритания, которая попала в скандал с украинским гербом, когда внесла его в пособие по экстремизму, уберет украинский государственный символ из него.

Об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.

В заявлении посольства Украины в Великобритании в Twitter также говорится, что это решение британской полиции является результатом "работы украинских дипломатов и многочисленных обращений украинцев".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему Британия внесла трезубец в пособие по экстремизму.

Также ранее в Украине поднялась волна гнева из-за такого поведения Британии по отношению к национальному символу.