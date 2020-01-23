Великобритания пошла на попятную в скандале с гербом Украины

Великобритания, которая попала в скандал с украинским гербом, когда внесла его в пособие по экстремизму, уберет украинский государственный символ из него.
Об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.
"Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - говорится в сообщении.
В заявлении посольства Украины в Великобритании в Twitter также говорится, что это решение британской полиции является результатом "работы украинских дипломатов и многочисленных обращений украинцев".
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, почему Британия внесла трезубец в пособие по экстремизму.
Также ранее в Украине поднялась волна гнева из-за такого поведения Британии по отношению к национальному символу.