Парламент Польши принял скандальный "закон о затыкании рта"

Сейм Польши в четверг, 23 января, одобрил поправки в судебное законодательство, которые запрещают судьям критически высказываться о реформах правительства и кадровых решениях в судебной системе.

Об этом сообщает издание Polskie Radio 24.

Закон ограничивает судебную власть в участии в любой общественной деятельности, которая может рассматриваться как политическая. Он также запрещает судьям критиковать новые назначения судей или полномочия государственных органов. Решение касается как персонала Верховного суда, так и общих и военных судов.

Как пишет Deutsche welle, президент Верховного суда Малгожата Герсдорф назвала документ "законом о затыкании рта". Данный законопроект также подвергся резкой критике со стороны Европейского союза, Организации Объединенных Наций, польских экспертов по правовым вопросам и законодателей оппозиции. По мнению аналитиков, закон может быть использован для подавления судей, которые критикуют правовые реформы правительства. Брюссель говорит, что этот закон нарушает принципы ЕС и демократическое разделение власти.

Ранее "Апостроф" сообщал, что дипломаты Польши и России продолжают "историческую" перепалку по поводу Второй мировой войны и последующей оккупацией территории Польши Советским Союзом.