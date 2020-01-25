Все ближе к Украине: зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Европе

Количество заболевших убийственным коронавирусом во Франции, где изначально зафиксировали два случая заражения, увеличилось.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Украина Сейчас".

Двух пациентов госпитализировали в Париже, третьего - в городе Бордо на юго-западе Франции. Один из инфицированных - родственник мужчины, который заболел раньше.

Тем временем в городе Ухань (Китай), из которого смертельный коронавирус и начал свой путь Азией и Европой, за две недели планируют построить новую больницу на 1300 мест. Туда будут попадать только те пациенты, которые инфицированы коронавирусом.

Как информировал "Апостроф" ранее, китайские ученые предположили, что источником вируса могут быть змеи . Они сравнили образцы нового возбудителя болезни у пациентов с коронавирусами, выявленными в различных животных-хозяев. Как оказалось, подобный генетический код имеют два вида змей - южнокитайский крайт многополосный и китайская кобра.