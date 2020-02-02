Германия эвакуировала граждан из Уханя: у нескольких обнаружили коронавирус

В Германии обнаружили заболевание коронавирусом 2019-nCoV у двух граждан, которых в воскресенье, 2 февраля, эвакуировали из Китая, где по последним данным число случаев заболевания достигло 14 380 человек, а общее число погибших составило 304.

Больные были изолированы, сейчас они находятся на карантине в университетской клинике Франкфурта-на-Майне.

"Эти лица восприняли новость сдержанно и были изолированы", - отметили в организации.

При этом, в Красном Кресте подчеркнули, что для волонтеров и местного населения, которые контактировали с больными, нет опасности заболеть коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии коронавирус обнаружили у ребенка. Известно, что его отец, работник компании Webasto ранее контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.